大陸販毒集團在巴基斯坦製毒，利用海運貨櫃方式，企圖跨境走私毒品來台。保三總隊第二大隊調查，該集團以申報「岩鹽」名義，夾藏22大包三級毒品K他命入高雄港，所幸檢警及時攔截185公斤K毒，並循線在仁武倉庫發現製毒原料，陸續拘提5人到案，其中洪、謝、蘇等3嫌羈押禁見。
保三總隊第二大隊以大數據資料庫，研判恐有跨境走私毒品來台後，總隊長李漢卿立即指示全力偵辦，經報請橋頭地方檢察署主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘指揮，與刑事警察局偵查第八大隊、高雄市政府警察局仁武分局、航空警察局高雄分局、財政部關務署高雄關等單位共組專案小組積極偵辦。
專案小組追查，該犯罪集團從巴基斯坦出口，以申報岩鹽名義企圖將2只海運貨櫃運來台灣，12月4日會同關務署高雄關到108號碼頭開櫃查驗，果然查獲貨櫃內夾藏22大包第三級毒品K他命，毛重185公斤。
檢警循線追查，11日持拘票至犯嫌租賃的仁武倉庫，查獲第四級毒品先驅原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」毛重950公斤，拘提5名犯嫌到案，全案偵詢後依違反毒品危害防制條例解送橋頭地檢署，經橋頭地院裁定，洪、謝、蘇等3人羈押禁見。
專案小組另接獲情資，研判又有另件販毒集團在泰國境內倉庫分裝毒品，伺機走私來台。台、泰警方聯手，透過刑事警察局駐泰國警察聯絡官協助聯繫泰國警方，在12月15日查緝，在泰國境內倉庫查獲K他命毛重208公斤及泰籍女性犯嫌1名，並循線在嫌犯住處查獲海洛因毛重228公斤。
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(中時 )
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