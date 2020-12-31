國民黨明天上午8點會在中央黨部自辦升旗典禮，黨主席江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前黨主席朱立倫等人都將出席，並對元旦起萊豬進口來台表達看法。至於總統府元旦升旗，江、馬、吳等人都婉拒出席。

據悉，在明天元旦升旗後，明年1月13日故總統蔣經國逝世33週年紀念，江啟臣也將率黨務主管、中常委及桃園市黨部、黃復興黃國園黨部人員赴頭寮陵寢鞠躬致敬。

國民黨原規劃要在新北市碧潭風景區，結合元旦升旗、反萊豬顧健康等議題舉辦元旦祈福健走活動，後來為了配合新北市的防疫規定而取消，改為在黨部前舉辦升旗典禮，將由江馬吳朱及祕書長李乾龍、黨務主管、中常委及北市民代參加。江啟臣將暢談新年新希望，並對萊豬進口、公投等議題表達看法，馬吳朱也將發表談話，並合唱愛國歌曲。

外傳總統府多次詢問江是否參加府方元旦升旗典禮，卻不回應蔡總統是否與江辯論萊豬政策，江因而拒絕參加府前升旗活動。不過江幕僚強調，國民黨自己有元旦升旗，無關蔡總統不回應辯論邀請。馬英九幕僚也說，馬卸任後不曾參加過總統府元旦升旗，今年依例不參加。

(中時 )