為確保糧食安全並照顧弱勢農民，台中市政府宣布明年元旦起，依經濟部修正後「水權登記收費標準」規定，對於申請用水標的為農業用水的水權案件，均不收取共計2700元的水權規費。此外海線大肚等5區共有39個地段被劃入地下水第二級管制區內，不再受理鑿井申請。

水利局說明，農業用水指供作農業、林業、漁業及畜牧業用水，經濟部於2020年10月19日修正「水權登記收費標準」第8條規定，地下水水權標的為農業用水的申請案件，主管機關得免收登記費、履勘費、狀照費，共計2700元。

2021年元旦起台中市農業用地下水免收登記、履勘、狀照等2700元水權規費。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

台中市府公告「地下水第二級管制區」範圍。（台中市水利局提供／王文吉台中傳真）

市府重視農民朋友用水權益，並體恤從事農林漁牧業的民眾收入相對較不穩定，尤其現在面臨乾旱時期更加衝擊經濟收入，因此台中市將於明年元旦起，對於申請用水標的為農業用水的地下水權案件，採免收水權規費，期望能紓緩、減輕從事上述行業農民的經濟壓力。

水利局補充，為保護地下水資源及防止過度抽取地下水，呼籲農友依規定辦理並取得合法水權，避免因違規取用地下水而受罰。免收水權規費也有助提高農民申請水權登記的意願，以達有效管制地下水資源。

此外，台灣近年來因鑿井超抽地下水產生海水入侵或地層下陷等問題，根據經濟部頒訂發布「地下水管制辦法」，依據各地區的地下水位、地層狀況及是否己出現地層下陷情況等因素，包括大肚、梧棲、大安、清水及龍井等5個行政區，共39個地段被劃入第二級管制區內，

水利局表示，配合中央法令，水利局不再受理地下水管制區內農業、工業或其他用途鑿井申請。需符合特殊情形才能於地下水管制區內申請水權鑿井引水，若民眾無法取得自來水供家庭用水，可向水利局申請鑿井引水使用，並在自來水系統開始供水後，限期停用地下水。

水利局補充，地下水是珍貴的天然資源，理應珍惜，請勿未經核可就鑿井取水，否則水利局將裁處新台幣1萬2000元以上、6萬元以下並限期封井，以維護地下水資源。

(中時 )