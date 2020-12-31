美國珠寶和鐘表公司蒂芙尼(Tiffany & Co)的股東在周三投票贊成了法國時尚公司LVMH集團的158億美元收購要約，結束了兩家精品公司持續一年多的爭議。

在蒂芙尼的線上股東會議中，超過99%的股東投票贊成。

握有LV和Dior等精品品牌的LVMH集團在2019年底首先對蒂芙尼提出收購要約，然而新冠疫情讓精品業務下滑，該集團曾收回收購承諾。

LVMH集團並表示，法國政府的政治干預，拖慢了收購交易；這也迫使蒂芙尼在今年九月發動法律戰，強制要求LVMH旅行交易。

蒂芙尼稍早指出，美國需求的復甦和中國在假期前的需求，公司銷售已經有改善。

LVMH在稍早協商中曾提出砍價4.25億美元的要求。

如同雙方在十月協商的結果，LVMH將以每股131.5美元的價格買下蒂芙尼，較2019年底提出的每股135美元降價許多。交易預計在2021年初完成。

(時報資訊)