含有萊克多巴胺的美國豬肉將於明天開放進口，民眾黨立委邱臣遠今痛批，政府承諾成立萊豬專案小組、台灣豬標章、台灣豬產業基金等三項宣示，結果行政院否決成立專案小組，台灣豬標章一團亂，就連農委會承諾年底前提出養豬產業百億計畫，今年都到最後一天都還沒看到，政府承諾跳票，相關執行細節還很多破口，要求行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲具體回覆政策缺失。

萊豬開放進口倒數一天，邱臣遠今列出政府三大缺失，包括承諾成立萊豬專案小組跳票、台灣豬標章一團亂、台灣豬產業基金計劃沒下文。邱臣遠指出，11月27日行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢時，他要求行政院做好源頭標示、明白管理，並成立萊豬專案小組，由蘇貞昌擔任召集人，衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲擔任執行長跟副執行長，以利後續萊豬進口管理跨部會協調，蘇貞昌當場允諾，會把組織調整更好。

未料，行政院日前回函表示，現行組織已經有其功能，沒有成立專責小組必要，邱臣遠砲轟，蘇貞昌在部會魚目混珠回應，後續竟用函文回覆方式否決，不能接受政府承諾跳票。

台灣豬標章近期亂象層出不窮，陸續有業者被發現貼有台灣豬標章，卻並未使用台灣豬，邱臣遠說，1個多月前就提醒農委會不要急功好利，結果出問題政府急忙甩鍋給業者，許多人怪罪廠商沒明白標示，但業者也很無辜，庫存沒用完仍被發標章為政府背書，出問題政府卻推卸責任，這樣對嗎？

因應萊豬開放衝擊，農委會提出將投入百億元養豬基金，陳吉仲9月承諾，相關計畫年底前會送行政院審核，邱臣遠炮轟，今天都到了最後一天，計畫到底送到哪去，到現在都沒看到。邱臣遠認為，政府針對萊豬進口執行細節仍漏洞百出，要求行政院、農委會盡速說明並改善。

(中時 )