ELEVEN SPORTS今天宣布，2021年1月起，有線電視將改至73、74頻道，承接FOX體育台原有頻道，而在中華電信的MOD平台上則為211台及214台。

針對頻道相關主賽事的部分，2021年第一季，ELEVEN體育一台主要會有NBA、企業排球聯賽及英超6大豪門賽事。ELEVEN體育二台則是以UBA、學生棒球聯賽及英超其他球隊之賽事。

之後如FIBA亞洲盃資格賽的第二階段、中華職棒也都將陸續展開，更多賽事內容，ELEVEN SPORTS亦積極評估中，尤其是在兩個頻道的架構下，將責無旁貸必將為台灣觀眾帶來更多精彩的比賽。

目前尚有部分系統台仍未安排將ELEVEN兩頻道移至73台及74台，甚至還有部分地區完全未上架，ELEVEN SPORTS表示，會持續和業者溝通取得共識。

此外，ELEVEN SPORTS也順便公布新任總經理人選，由孫至誠擔任總經理，孫至誠累積長達30 年的體育產業經驗，舉凡體育版權、科技、投資等等不同領域，足跡遍及中港台三地及歐洲。

孫至誠說：「ELEVEN SPORTS在台灣落地生根至今，一路上十分幸運遇到許多貴人相助，現在體育媒體面臨一個瓶頸，如何衝破並且走向康莊大道，這將是我們未來必須面對且要突破的嚴峻挑戰。體育如此有魅力，我們希望透過不同過往的策略來擴大這個市場，讓更多人接觸進而陷入體育迷人之處。」

(中時 )