美國新任總統拜登元月上任，外界好奇政府如何看待台美經濟對話未來發展。經濟部次長陳正祺上午表示，展望未來，台灣會積極跟美國政府來進一步強化雙方產業、科技合作、5G和供應鍊合作關係。

陳正棋說，拜登預計1月20日會上任，目前掌握到他的政策，首要優先是控制美國疫情，振興美國的經濟，在對外關係方面，拜登政策是要多跟盟邦接觸往來合作。第三點，他針對中國競爭，視為競爭對手，美中第一階段貿易協易所定的關稅，拜登也不打算取消，而且要跟盟邦討論，整個來看，拜登國內經濟政策應是優先國內，對新政府剛上來，大概都是這樣做。

在對外關係方面，陳正祺說，美國將加強跟盟邦合作，台美經濟繁榮網絡夥伴關係，針對這個關係，最重要的是顯現美國朝野兩黨及產官學的共識，就是要跟台灣強化產業供應鍊、科技合作、投資及婦女經濟婦權全面性的經濟合作關係，所以對於未來強化台美合作關係是樂觀期待，因為這是展現美國政治意願的合作協定。

他表示，前陣子剛簽署的台美科技合作協定代表美國對我科研能力的肯定，以及美國對我科研成的保存及保護，跟智慧財產權保護整個環境的肯定，美方認為可納為平等對話的夥伴，在此基礎上，我方會強化科研人才及成果的交換，展望未來，會積極跟美國政府來進一步強化雙方產業、科技合作、5G和供應鍊合作關係。

(中時 )