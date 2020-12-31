交通部觀光局31日宣布，因應COVID-19疫情影響，三仙台元旦迎曙光、日月潭煙火音樂跨年晚會等活動取消或縮小規模。

觀光局表示，「日月潭國家風景區管理處」為減少大型群聚時間，「伊達邵碼頭跨年演唱活動」取消，但「水社、伊達邵雙煙火」經評估能有效分散人潮及風險照常施放。將強化並落實中央流行疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食）及加強防疫宣導服務。

觀光局說，「東部海岸國家風景區管理處」因應臺東縣政府公布「張惠妹回鄉跨年活動」人數上限，場外以即時線上轉播辦理，考量跨年活動結束後，外圍人潮有可能轉向「三仙台元旦迎曙光活動」，基於防疫安全，宣布「取消活動」，改採直播搭配線上抽獎活動辦理。

此外，觀光局表示，參山國家風景區管理處辦理「2021魅力谷關幸福梨山跨年晚會」、「Sqoyaw環山部落-跨年晚會祖靈祭暨傳統文化及部落市集系列活動」2場次活動，也都改以線上直播方式辦理。

觀光局提到，阿里山國家風景區管理處辦理之「賞太平2020 一抹紅霞迎太平 2021 雲采飛揚」活動，考量活動參與人數上限為150人，且為戶外空間，可落實中央流行疫情指揮中心政策保持一定社交距離，且採單一入口管制，控管出入人員並量額溫、要求戴口罩、酒精消毒、採實聯制，強化並落實防疫措施。

(工商 )