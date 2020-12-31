日媒最新調查顯示，被日本政府認定為擁有需要防止向海外流出重要技術的96家日企中，超過四成正在調整供應鏈，推進把生產基地和供應商從中國分散至周邊國家的多元化策略。上述措施是基於中美科技戰，和新冠疫情導致醫療用品短缺，暴露出生產力集中於中國的安全保障面臨風險。

據日本共同社問卷調查顯示，在調查中回答實施和研究從中國分散至東南亞、印度等地多元化策略的日企有42家，占44％。不過，許多日企認為中國作為市場的「重要性沒有變化」，回答將實施和研究從中國收縮與撤退的企業僅有3家。

日本政府為避免「中國風險」，曾呼籲日企把生產基地遷回日本國內，但在調查中回答稱實際上實施和研究回到國內的僅有8家。

此次調查對象約有150家日企，均因擁有資訊通訊領域等安保相關技術，被修改後的「外匯及外國貿易法」規定外國投資者出資時需要事前提交申請的上市企業，而且其股票包含在日經指數內。其中有96家日企給予回應。

(工商 )