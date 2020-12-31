台南市一間補習班男班主任槓上英文女老師，主任不停向學生散播女師結婚又結婚的假消息，意圖使人誤會女師在「騙紅包」，女師不甘名譽遭嚴重毀損便提告求償。案經上訴，高院台南分院15日，判主任須賠償3萬元，並在補習班門口刊登道歉啟事7日。可上訴。

據判決書指出，林女控訴，黃姓男班主任先無預警將她解雇，事後黃男又在2019年8月19日下午在教室向10多位國中生解釋解僱的理由，還說：「你們知道她結婚了嗎？」、「剛結婚又離婚，現在又結婚」、「喜貼說為了新人的隱私，婚禮期間請勿拍照，我長這麼大，我沒有參加過一次婚禮喜帖這樣說不要拍照」等語。

林女不滿，黃男意圖讓學生誤會她二次結婚，甚至騙紅包，林女則因為黃男的話，承受負面的社會評價，在精神上受到極大的痛苦，更嚴重影響日常生活，便向黃男提告，求償30萬元，並要求黃男在補習班門口張貼道歉啟事。

台南地院一審期間，法院判班主任侵害女師名譽的部分，賠償3萬元為合理，此外還需在教室門口澄清女師婚姻狀態的道歉啟事7日。案經黃姓男主任上訴，高院台南分院二審審理時，合議庭認為黃男向學生說的話，確實會誤導聽者，認為判決無虞，駁回上訴。可再上訴。

(中時新聞網)