投票結果。

2020年將過去，這一年台灣經歷許多事件，從年初的新冠肺炎防疫大作戰，到年中的紓困振興，及諸多內政、外交與引爆食安爭議的萊豬進口、打擊新聞自由的中天新聞被關等，蔡英文政府的施政作為，民眾到底怎麼看？。

對此，中時新聞網發起網路投票，請網友給蔡英文總統2020施政打分數。投票共有4,073人參與，認為政府表現非常好，打出90到100分的網友有57人，占總投票數的1.4%；認為有81到90分的網友為20人、71到80分的有14人、61到70分的33人、51到60分的有170人；而認為蔡政府在今年施政的總體成績低於50分的則有3779人，佔投票人數的絕大部分，有92.78%

投票結果顯示，絕大多數的網友對於蔡政府今年的施政是失望的，儘管年初至今的防疫被國外高度肯定，國內民眾的生活也大致上未受影響，但接下來粗糙的振興政策、萊牛硬闖、壓寶川普失敗、中天關台都引起民眾相當程度的不滿。

(中時新聞網)