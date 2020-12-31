台南市新化區虎頭埤湖濱旅館BOT案，最優申請人「總太地產開發股份有限公司」設立之「恣遊實業股份有限公司」12月底正式向市府提出終止契約，市府觀光旅遊局表示，廠商基於營運考量，最終選擇退場，觀旅局將盡速重新辦理公告招商作業，並以最快速度完成招商程序。

觀旅局表示，與總太地產開發公司自2018年簽約來，已盡力協助辦理各項籌備工作，也媒合多家具有旅館優良經營經驗的廠商與總太研商合作，並協助向林務局爭取解除保安林限制，也向都市設計委員會成功爭取解除部分樓高限制規定，對廠商選擇退場，深感遺憾。

觀旅局說明，虎頭埤湖濱旅館是台灣少有可開發作為湖濱旅館的合法土地，而鄰近南科更是虎頭埤最大區位優勢，虎頭埤風景區近年的觀光發展條件又更加升級，市場上對於未來觀光發展前景極度看好，所以有幾家潛在廠商主動洽詢中。

今年在疫情影響之下，虎頭埤入園遊客數仍較去年成長2成，觀旅局對於未來招商寄予厚望，也將虎頭埤湖濱旅館案列為指標性觀光建設案件，創造讓遊客休憩停留的新興景點，並帶動周邊地區觀光發展。

(中時 )