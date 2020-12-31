台股封關前最後交易日，玻陶類股由台玻(1802)領軍大漲4%，凱撒衛(1817)跟進中場過後漲幅維持1%以上，中釉(1809)緊跟在後，類股指數大漲3.3%，漲幅領先八大類股，成為盤面上表現強勢的族群。

台玻受惠兩岸房地產市場有回溫跡象，營運可望重返成長，再加上組織、產品結構調整的成效漸顯現，近期股價表現強勢。台灣玻璃市場價格、訂單及產業景氣都尚未攀升，不過，大陸玻璃市場行情逐漸恢復到近2~3年的高水準，在台玻大陸市場營運貢獻度增加下，台玻整體合併營收衰退率正在收斂。

凱撒衛前三季營收與獲利仍較去年同期成長，樂觀看待Q4與明年農曆年營收表現。在越南凱撒方面，疫情影響較大，許多零售店面暫停營業，影響營收表現。未來將搶攻國內新建案市場，目標3年內新建案營收占比大幅提高至4成，目前是越南前二大衛浴品牌，新設立越南櫥櫃廠將加速拓展越南櫥櫃市占率。

(時報資訊)