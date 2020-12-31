中廣節目主持人何庭歡去年從主播檯上閃退，投入韓國瑜陣營擔任發言人，今年大選結束後，重回中廣主持「生活有夠歡」節目，利用疫情無法出國期間，考了多張潛水證照，獲得「專業潛水員」的認證，今日又宣布擁有「塔羅占卜師」的斜槓新身份，未來規劃開Youtube節目，在線上與大家聊塔羅。

何庭歡表示，她學塔羅牌，是希望透過塔羅牌更了解自己後，找到自助並助人的方式。

何庭歡今日上午在中廣「生活有夠歡」節目上透露自己的下一步，原來是近期進修塔羅占卜的課程，順利在今年底考取當代西方命理協會核發的塔羅占卜師證照。

何庭歡表示，要成為塔羅占卜師，不是自己隨口說說就行，要通過筆試、口試，以及實際演練解牌等連過三關，熟稔78張塔羅牌不同的意義，以及能活用解讀，才能獲得認可取得證照。

何庭歡從小就對命理相關的占卜技藝相當感興趣，6歲開始看星座書，對於星座、紫微斗數、八字命盤等，雖不是精通，但也算「略懂略懂」，從國中求學階段開始，就對塔羅牌有興趣，會自己翻閱書籍與找資料專研，與塔羅牌已經結緣超過20年。

何庭歡表示，來自近代西方的塔羅牌，在牌面上擁有生動繪畫與豐富元素，最能引起她的興趣，更讓她感興趣的是，大多的占卜是在算「命」，唯獨塔羅牌是算「運」。

何庭歡表示，命是天生父母給的，但運卻是能靠後天發善心、存善念、言善語、做善事而能改善的，因為不斷接觸真善美的事物，自己身心的能量就是正向的，在物以類聚的影響之下，或者是塔羅老師說的量子糾纏之下，周遭就會發生許多好事，成為好的循環。

何庭歡表示，塔羅牌其實就是一個檢測自身量子狀態的媒介與方式，就如同磁與鐵之間的吸引，不同的人能選中不同的牌，並不全然是機率問題，而是有更強的吸引力法則存在，當運走強時，好牌如太陽、魔術師、力量一張接著一張出現，告訴如何趨吉，當運稍弱時，像是死神、惡魔、塔等牌也會出現，更像是提醒如何避凶。

何庭歡表示，她記得一位前輩曾說過，科學與宗教命理，追根究柢不離其宗，了解現在狀態、追究過去原因、推演未來發展，並尋求更好的結果，因此，她學塔羅牌，希望透過塔羅牌更了解自己後，找到自助並助人的方式。

何庭歡原本每年都會出國幾次，用腳來體會世界的美好，但今年受到疫情影響，幾乎一整年都無法出國，何庭歡把興趣轉往海洋領域，短短兩個月內考取九張潛水專業證照。

在取得潛水專業證照之後，何庭歡又馬上投入塔羅世界，精進塔羅牌的技藝，經過兩個月的密集上課受訓，投入塔羅師的認證考試，順利考上塔羅占卜師。

何庭歡表示，新冠肺炎疫情至今未解，整個世界還是充滿動盪不安，可預見人們對未來的迷惘與徬徨，此時此刻，是不是更應該靜下心跟自己對話，「我認為塔羅牌正是能幫助我們在療癒自己同時，也能療癒他人的好用工具。」

何庭歡說，在2020年終於要結束，2021年的新開始，她希望用塔羅牌，幫助更多人找答案，成為療癒更多人心的正能量。

(中時新聞網)