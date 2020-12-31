英超足球聖誕快車上週起跑，這週已經要到終點，短短10天內各隊連戰3場，最終站有那些看點？

1.槍手挑戰3連勝？

聖誕節之前兵工廠在聯賽7連不勝，輸了其中5場，排名逼近降級區，聖誕快車首戰對上倫敦勁敵切爾西，大部份媒體以及博彩賠率都不看好槍手翻身。然而，聖誕總有奇蹟，由於中後衛加比爾.馬加希斯(Gabriel Magalhães)確診新冠肺炎，大衛.路易斯(David Luiz)和威廉(Willian)都因身體不適而缺陣，總教練阿特塔唯有變陣出擊，從近期較常用的3-4-3改回4-2-3-1，前場收起本季表現不佳的奧巴梅揚(Pierre-Emerick Aubameyang)，由法國前鋒拉卡澤特(Alexandre Lacazette)搭配3名平均年齡不到20歲的小將沙卡(Bukayo Saka)、羅維(Emile Smith Rowe)和馬丁內利(Gabriel Martinelli)負責進攻，小將敢拚敢搶表現讓人耳目一新，也打亂了切爾西的部署，最終以一場3：1的漂亮勝仗，終結7連不勝的頹勢。兵工廠緊接著作客布萊頓，由於兩隊此前交手5場槍手2和3敗1勝未得，各界也未對槍手的連勝抱以太大希望。不過阿特塔沿用勝利陣型，只以奧巴梅揚取代拉卡澤特先發，仍以3小妖掛帥，結果憑藉拉卡澤特替補上陣不到30秒就進球，1：0氣走布萊頓取得2連勝。槍手在聖誕快車的最終戰(1/3凌晨)仍要作客，面對最近由「保級大師」阿勒代斯(Sam Allardyce)接手的西布朗維奇。阿勒代斯執教的球隊每次都能保級成功，聖誕快車首戰就在客場1：1逼平利物浦，但第2戰回主場卻以0：5不敵里茲聯。槍手近3次作客西布朗1和2敗，能否再以青春風暴扭轉乾坤？推薦：兵工廠勝

2.曼聯篡位上榜首？

「紅魔」曼聯上次贏得英超冠軍是2012-13賽季，也是佛格森(Alex Ferguson)退休前的最後一個賽季，距今已經7年未再嚐冠軍滋味。而曼聯上一次站上榜首位置，也已經是2017-18賽季的第3輪，當年紅魔開季3連勝領先群雄，但第4輪作客踢平斯托克城，積分被曼城追平，此後就再也沒有登上榜首。本賽季在布魯諾.費南德斯(Bruno Fernandes)絕佳的發揮下，曼聯終於踢出近年少見的生猛氣勢，Boxing Day雖然被萊切斯特城逼和痛失2分，但隨即在主場1：0力挫狼隊，近9輪英超7勝2和，積分30分超越了萊切斯特城和艾佛頓，僅落後利物浦2分，聖誕快車的最終戰(1/2凌晨)主場對阿斯頓維拉，如果順利贏球而利物浦作客南安普敦失分，下一輪兩隊正面交鋒，就有機會拉下紅軍攀上久違的高峰。推薦：曼聯勝

3.維拉爭歐戰門票？

上賽季驚險保級的阿斯頓維拉，本季演出脫胎換骨，格拉利許(Jack Grealish)和艾加斯(Anwar El Ghazi)兩名舊將持續有好表現，本季加盟的門將馬丁尼茲(Emiliano Martínez)、前鋒沃特金斯(Ollie Watkins)和租借自切爾西的英格蘭國腳巴克利(Ross Barkley)都為球隊最需要的位置作出貢獻，在聖誕快車的前兩輪比賽，維拉擊敗水晶宮踢平切爾西，目前在積分榜仍以26分高居第5名，有機會爭奪下賽季的歐洲盃賽資格。聖誕快車最終戰作客曼聯，將是維拉能否達標的一個重大考驗。

(中時新聞網)