兆豐金控海外分行曾被質疑洗錢，檢方查無實證簽結，兆豐銀行不滿胡忠信上政論節目稱「兆豐紐約分行要關行」，自訴銀行法妨害信用罪，台灣高等法院維持一審判決，將胡男判決無罪。

高院認為兆豐銀行所舉證據，未能證明胡的言論內容，有何違反真實惡意原則及合理評論原則，或故意虛構無稽之言予以散布，客觀上尚未達到使通常一般之人均不致有所懷疑，而得確信其為真實之程度。

高院指出，不能逕認胡忠信有何自訴意旨所指之誹謗或妨害銀行信用犯行，兆豐銀行對於北院本於經驗法則所為證據取捨、判斷其證明力職權之適法行使，仍持己見為不同之評價，未再提出積極證據或指出其證明方法，上訴無理由，應予駁回。

全案源於兆豐金涉及洗錢防制疏失，2016年遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，折合新台幣57億元，北檢獲報後分案調查，認為兆豐金只是不了解美國洗錢防制法規，致洗錢防制機制不足、內控不佳等缺失挨罰，隔年5月22日以查無實證簽結。

胡忠信卻在全案簽結後，於5月22日、6月14日、6月15日、6月28日上《政經看民視》政論節目時，指兆豐案中有國人洗錢，並稱「兆豐紐約分行要關行」，兆豐金認為此說法嚴重侵害兆豐金信用，因此自訴銀行法妨害信用罪。

(中時 )