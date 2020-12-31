德國冰球聯賽(DEL)2020-2021賽季因疫情影響，開季兩度延期，直到12月底才正式開打。本週日(1/3)凌晨00:30，包辦2014年到2019年冠軍的曼海姆海鷹與慕尼黑紅牛，將在例行賽第四輪進行本季首度交鋒，德國冰球最強雙雄狹路相逢，絕對是不可錯過的精彩戲碼。

曼海姆海鷹上季擁有聯盟最佳的進攻效率，場均進球高達3.46球。但本季進攻戰力嚴重流失，得分王倫利杜奇(Borna Rendulic)遭到瑞典球隊挖角；陣中超級大物斯圖茲勒(Tim Stutzle)季外被渥太華參議員以探花籤選走，原訂本季將以租借身分替海鷹效力至NHL開季，但德國聯賽延後開打，目前在愛德蒙頓參加U20世錦賽的斯圖茲勒，之後將前往參議員訓練營報到，無法繼續替海鷹效力。此外，老將德斯賈迪斯(Andrew Desjardins)，熱身賽面對慕尼黑紅牛傷到臀部後，也確定整季報銷。海鷹本季前場少了三名大將，進攻端恐難再有上季的侵略性。

慕尼黑紅牛進球王帕克斯(Trevor Parkes)與埃利斯(Yasin Ehliz)季外都獲得球團續約，球隊基本保留了上季的主力陣容。前場輪替布克(Chris Bourque)福克斯(Mark Voakes)雖雙雙超過35歲，但受惠於本季賽程縮減，體能負擔相對不大，紅牛大軍前場依舊有一定的宰制力。防守端方面，紅牛是少數使用三門將輪值的球隊，陣中門將群皆擁有水準以上的防守能力，上季團隊場均失球僅有2.46，在聯盟僅次於有尼德柏格(Mathias Niederberger)坐鎮的杜塞爾多夫。本季慕尼黑紅牛攻守兩端戰力都傲視聯盟，有望捧回隊史的第五座冠軍金盃。

慕尼黑紅牛開季就展現強大進攻火力，3場賽事共攻進13球拿下全勝戰績。曼海姆海鷹本季網羅前沃夫斯堡灰熊主力門將布魯克曼(Felix Brueckmann)，其穩定的防守應能降低紅牛前場的破壞力，但團隊進攻不如上季強勢，此戰要將勝利留在主場難度不小。看好攻守都有絕對優勢的紅牛能再下一城，但考量海鷹防守端有一定的牽制力，紅牛以大分差勝出的機會不大，建議投注「不讓分玩法-客勝」。

(中時新聞網)