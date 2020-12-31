瑞士媒體今天報導，備受讚譽的瑞士建築師路易吉．斯諾茲（Luigi Snozzi）染疫病逝，享壽88歲。他的作品曾在台灣展出。

根據瑞士公共廣播公司RSI報導，斯諾茲昨天上午在瑞士南部義大利語區提契諾（Ticino）城鎮米努西歐（Minusio）的退休之家，因感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病逝。

斯諾茲是建築界所謂「提契諾學派」（Ticinese School）重要代表人物之一，生前主要是在提契諾當地工作，以清水混凝土的建築風格聞名於世。

法新社報導，斯諾茲是「提契諾學派」一分子，這個推廣理性架構概念的學派重要成員還包括馬里歐．波塔（Mario Botta）和李維歐．法克尼（Livio Vacchini）等人。

瑞士提契諾當代建築展2005年將台灣列為亞洲巡迴展首站，曾展出斯諾茲、波塔和法克尼等人作品。

(中央社)