20歲網紅「青青」日前被指控設局仙人跳網紅「放火」，近日又有粉絲向媒體爆料，聲稱自己遭網紅青青詐騙110萬元，因此怒告青青詐欺，新北市三重分局30日晚間通知到案「網紅青青」製作筆錄，據悉，青青否認犯案，訊後依詐欺罪移送偵辦。

據了解，青青使用話術，聲稱只要在直播裡面斗內1千元就會給「神秘小禮物」，藉由自己私人的LINE帳號和對方私聊後，讓粉絲有墜入熱戀中的假象，接著要求粉絲幫忙斗內直播平臺中的禮物，金額隨著間會逐漸增高。

有位粉絲小陳為取悅青青，最高單次就花費50萬元購買儲值點數買虛擬禮物贈送給她，甚至還向銀行貸款60萬，合計損失高達110萬元；另一名被害人則說，青青曾說業績沒有達標，經紀公司會讓她跟色情平臺的董座吃飯，或是指家裡經濟困難，利用各種感情勒索，讓粉絲自願貢獻。

因粉絲們無法長期贈送禮物給青青，並發現青青對他越來越冷淡，覺得自己慘遭詐騙，憤而到派出所提告詐欺；青青30日晚間9時許接獲警方通知，在一名男性友人陪伴下到三重分局製作筆錄。據了解，在媒體披露後青青與小陳雙方疑已簽下數十萬賠償金的和解書，但粉絲小陳仍未撤告，全案訊後依法將青青依詐欺罪移送偵辦。

(中時 )