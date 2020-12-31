蔡英文表姊夫吳明鴻今接任最高行政法院院長，台灣陪審團協會今直指此人事已引起「總統逾越憲政分際」危機。該協會創會理事長、前扁案律師鄭文龍表示，蔡英文從找表姊當勞動部長，到特任姊夫當最高行政法院院長，歷任總統除了老蔣時代，沒人敢這樣幹，蔡英文已證明自己就是「家天下」。

蔡英文日前以「尊重司法院」為由，特任吳明鴻擔任最高行政法院院長。而吳明鴻的妻子，就是蔡英文的表姐林美珠，她在2016年蔡政府執政後出任政務委員，隔年接勞動部長，去職後不到1年又接下台灣金聯資產管理公司董事長，因引發輿論抨擊，就職1日便去職。

儘管如此，林美珠的先生、蔡英文的表姊夫吳明鴻，日前獲蔡英文特認為主責「民告官」的最高行政法院院長。由於我國的憲政體制，總統主掌了行政院長的生殺大權，某種程度掌控了絕對的行政權；如今，在人民與政府之間，進行權益損害賠償審判的最高行政法院，由總統親人接任院長，形同打破權力制衡。

對此，台灣陪審團協會今召開記者會，直指這項人事命令已引起總統逾越憲政分際的危機。該協會理事長陳為祥就表示，他們不是針對特定人選提出質疑，而是對制度表示憂心。

陳為祥說，民主國家最重要原則是權力分立、相互制衡；總統擁有最高行政權，最高行政法院則處理人民與政府間的爭議，如今總統指派具有姻親關係者擔任最高行政法院首長，準備處理人民與政府的行政權問題，「這有沒有逾越憲政分際？」可以相信未來針對某些案件，譬如黨產，當行政法院做出決定，人家恐怕將質疑法院是代表總統的行政系統，這確實引發憲政危機。

陳為祥強調，過去最高行政法院已被稱為「敗訴法院」，人民要藉行政訴訟執行權利難度非常高，先天已不足，如今又出現這種任命，恐將加速系統崩壞。他認為，政府有必要藉此機會，著手思考裁撤長期偏袒政府機關、習慣官官相護的高等行政法院及最高行政法院，改為普通法院審判，並引進陪審團審判，才可能保障人民訴訟權，重建司法信賴。

台灣陪審團協會創會理事長、前扁案律師鄭文龍表示，「我們在聖誕節收到蔡英文送的美豬禮物，沒想到新年也要送我們禮物，就是送她自己的姊夫當我們的最高行政法院院長。」可以看出《亞洲週刊》把小英形象弄成皇帝後，小英自己也做了證明「自己就是家天下」。

鄭文龍說，蔡英文任命許宗力當司法院長，司法院長呈報提名最高行政法院院長，「總統府說尊重許宗力，但許宗力不會看你（總統）臉色嗎？互拍馬屁已經形成小集團。」

他說，過去蔡英文對這類人事還會演一下，現在連演都不演，擺明「已經選我了，不然你要怎樣」。問題是，從林美珠到吳明鴻，歷任總統除了老蔣時代，所有民主時代選出的總統，無論是李登輝、陳水扁還是馬英九都沒人敢這樣幹，「民眾才警覺原來民選也有專制，既像希特勒其實也是民選出來的。」

鄭文龍強調，過去人民因政府侵害權益提起行政訴訟的勝率大約9％，現在好一點「變成10％」，所以有人叫行政法院是「駁回法院」，去的結果就是「九死一生」，原因就出在背後有著官官相護的體系。

鄭文龍進一步說，早在1999年全國第一次司改會議做出的第一號決議，就是廢除行政訴訟法院制度，結果21年過去卻怠惰不做。如今，總統又任用親人接最高行政法院院長，以後民眾跟政府打官司會贏嗎？不會贏嘛！

鄭文龍主張強調，總統不僅不該任用親人當最高行政法院院長，更要廢掉行政法院官官相護的制度，讓行政訴訟與國家賠償案件回歸普通法院；同時，面對重要的案子也要引進陪審團制度，讓法院能真正中立客觀做判斷。

(中時 )