傳美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯「成熟製程」設備許可證，可能牽動8吋晶圓代工、NOR Flash市況，市場預期有機會紓緩目前嚴重供給吃緊的市況。不過，預期在沒有新產能加入下，8吋晶圓代工、NOR Flash市況緊俏的情況不會有太大的改變。

陸媒表示，美國點頭通過中芯成熟製程；由於先前美國禁令導致8吋晶圓代工、NOR Flash等市況大亂、報價揚升，美國放行中芯成熟製程設備，牽動相關IC後市。

美國點頭通過成熟製程設備消息傳出後，中芯港股股價周四（31日）跳漲逾7.5%，連二日大漲，累計漲約二成。中芯官方尚未回應相關傳言。

中芯為大陸最大、全球第五大晶圓代工廠，月產能約當48萬片8吋晶圓，市占率約4.5%，目前中芯營收占比逾五成多集中在28／40 及65奈米製程。

先前美國管制中芯，使得全球最大手機晶片廠高通、大陸NOR Flash龍頭兆易創新生產都受阻，也讓8吋晶圓代工、NOR Flash、電源管理IC等報價喊漲。

美國同意開放中國晶圓代工龍頭中芯「成熟製程」設備許可證，可能牽動8吋晶圓代工、NOR Flash市況；不過，在目前產能吃緊的情況下，預期在沒有新產能加入，8吋晶圓代工及OR Flash市況緊俏的情況不會改變。

另外，美國商務部已宣布將中芯國際列入「實體清單」，在沒有取得先進製程設備及材料下，中芯10奈米以下先進製程發展仍將受阻。

(時報資訊)