陽明(2609)今天下午將召開法說會，由於近期全球運價飆升，法人評估明年「缺船、缺櫃、缺人」持續，看好陽明、長榮(2603)明年獲利都有挑戰一個資本額實力，獲利將再創歷史新高，下午陽明法說會勢必引起關注。

陽明公布11月獲利驚豔市場，11月稅後盈餘27.05億元，幾乎逼近第3季旺季單季獲利，每股盈餘0.92元。由於受限於船期，航商營收落後運價1個月以上，12月平均SCFI運價綜合指數2,245，將反應在2021年1月營收及獲利；而航商預告2021年1月美國線每大櫃調漲1000美元及歐洲線運價每大櫃漲至1萬美元，將反應在2021年2月營收及獲利。使得過往第1季進入淡季，卻出現比旺季還要旺的情況。

法人指出，2021年三缺狀況「缺船、缺櫃、缺人」仍無法改善，目前新船訂單創新低，2023年實施二氧化碳減排規定，航商造船意願保守，預期2021年全球將持續「缺船」。陽明這幾年所下造船訂單，估計2021年，將有7艘1.1萬TEU及3艘0.28萬TEU新船下水，船隊運力增加13.7％。

長榮今年已經投入16艘全新貨櫃輪，包括7艘1.2萬TEU級F型船及9艘1,800 TEU級C型船。目前尚未交付的新船訂單包括10艘2.4萬TEU級A型船，13艘1.2萬 TEU級F型船，14艘2,500 TEU級O型船，及16艘1,800 TEU級C型船，共計53艘，預計在2022年底前陸續交付，將成為營運成長的一大動力。因此，兩大貨櫃輪業者2021年不僅會受惠於運價上漲，更會受惠於自身大量的新船下水，獲利成長性將明顯高於全球同業。

(時報資訊)