影／地方自訂「零檢出」無效 政院萊豬統一規定出爐 13:142020/12/31 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 政院宣布萊豬一致性規定(張理國攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【現場直播】不容地方牴觸中央！行政院召開記者會 宣布萊豬一致性規定｜2020.12.31 訂閱影音： 中時新聞網 政府開放萊豬進口明天正式生效，外界關注各縣市萊豬自治條例牴觸中央，行政院下午宣布「一致性規定」，凡定零檢出規定者，原訂者函告無效，新訂者不予核定。 政院昨表示，各縣市自治條例有些互相矛盾及紛亂的狀況，如果照各縣市自治條例這樣下去，可能很多牛肉麵業者、牛排館業者大概面臨被罰款的問題。 政院也說，依照地方自治條例，在高速公路就有6個縣市可設攔檢點，這個也是要處理的，這樣的自治條例若生效會全國混亂，國人及業者都會無所適從。 直播／不容地方牴觸中央 行政院下午宣布萊豬一致性規定 紅單交易禁轉售 違者最重罰100萬 (中時 ) #自治條例 #規定 #萊豬 #各縣市 #業者 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫再升級 元旦起 非本國籍禁入境 04:102020/12/31 財經要聞 政院萊豬一致性規定 遲不出牌 04:102020/12/31 政治要聞 新竹縣跨年晚會如期舉辦 防疫趨於嚴格 13:162020/12/31 生活 實名制 限額度 陸祭新規整頓直播 04:102020/12/31 焦點新聞 盯工業區土地抵押貸款 銀行啟動三階段調控機制 04:102020/12/31 金融．稅務 防租稅規避 七項目納最低稅負 04:102020/12/31 金融．稅務 明起二度鎖國 外籍人士禁入境 04:102020/12/31 焦點要聞 萊豬零檢出自治條例無效 黃偉哲：尊重中央 13:522020/12/31 政治 華藝資料庫爭議 國圖：民眾可免費下載已獲作者授權的論文 11:142020/12/31 生活 台豬標章之亂 桃推雙標章認證 04:102020/12/31 地方新聞 法官認治療有必要性 但要有期限 04:102020/12/31 社會新聞 政治熱門新聞 國運籤神預言 徐巧芯有新解：2020民進黨就是一個字 - 政治 民調惹禍？游盈隆電視節目突被停 林濁水感嘆10字 - 政治 蔡政府萊豬重大弊端曝光？楊志良竟點名3高官 - 政治 美軍售背後藏驚天陰謀？外交專家一番話打碎綠粉美夢 - 政治 看完蔡英文民調 黃暐瀚驚人發現一件事 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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