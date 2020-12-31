【現場直播】不容地方牴觸中央！行政院召開記者會 宣布萊豬一致性規定｜2020.12.31

政府開放萊豬進口明天正式生效，外界關注各縣市萊豬自治條例牴觸中央，行政院下午宣布「一致性規定」，凡定零檢出規定者，原訂者函告無效，新訂者不予核定。

政院昨表示，各縣市自治條例有些互相矛盾及紛亂的狀況，如果照各縣市自治條例這樣下去，可能很多牛肉麵業者、牛排館業者大概面臨被罰款的問題。

政院也說，依照地方自治條例，在高速公路就有6個縣市可設攔檢點，這個也是要處理的，這樣的自治條例若生效會全國混亂，國人及業者都會無所適從。

(中時 )