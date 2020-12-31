新竹縣跨年晚會將如期舉辦，周邊道路下午2點起管制。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

新竹縣跨年晚會「浪漫竹縣．與您相見2021」如期舉辦，由於氣溫偏低，縣長楊文科也呼籲有慢性病、心血管疾病、年長者可在家看轉播或楊文科的臉書直播，到場參與者則須嚴守防疫規定，並妥善保暖。

新竹縣政府嚴格管制防疫措施，於舞台周邊設置7個出入口量測體溫，並呼籲參與者須全程配戴口罩、帶手機並開機、填寫實聯制登記表，以及禁止飲食，現場服務台、醫護站、摸彩攤位區及交通接駁帳，皆備有額溫槍及酒精，提供民眾加強消毒頻率。

新竹縣跨年晚會將如期登場，主辦單位設置7個出入口，嚴格防疫。（翻攝照片／莊旻靜新竹傳真）

楊文科強調，參與者務必遵守中央流行疫情指揮中心的指示，居家隔離者、居家檢疫者、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常者」，嚴禁參加跨年晚會活動，楊文科也指出，5大電信業者已撒下天網，如經查獲違反規定者，本府將依相關規定重罰。

晚會預計傍晚5點登場，由白冰冰率子弟兵台一線東諺、阿文，搭配模仿男神陳漢典及甜姊兒吳怡霈一同主持，絕配組合將把晚會氣氛炒熱到最高點。當晚還有超強卡司陣容，包括盧廣仲、ØZI、動力火車、Leo王、張涵雅、郭靜、曾沛慈、孫盛希、朱俐靜、廖柏雅與陳思瑋等。轉播可參考154頻道中視新聞台及新竹縣長楊文科的臉書直播。

(中時 )