陳冠安。（黃福其攝）

何元楷。（黃福其攝）

國民黨青年部本月29日邀立委與動保團體召開「落實動保．遏止毒殺」記者會，民進黨青年部當天傍晚，就發表600多字的「動保警察已經在做，國民黨青年部的議題能力要向民進黨學習」臉書文。國民黨青年部陳冠安今以1500字長文回應表示，從事政治，最忌諱的就是只談政治，不談政策，因近期毒殺動物事件頻傳，開記者會透過媒體發聲以及政策推動，盼減少不幸事件，非常遺憾的是民進黨卻作政治攻擊。

陳冠安強調，關心動保是關心動物不是關心政黨，民進黨對動保的理解還處於石器時代，國民黨的動保政策是與動保團體站在一起，呼籲民進黨青年部別從覺醒青年走著、走著，就變成荒唐政客領著七萬、八萬、九萬。

陳冠安說，政治攻防，乃政黨的兵家常事，但看到民進黨再度拿動保議題做政治攻防，他不是身為國民黨青年組織，而是身為青年世代，感到十分痛心。因該場記者會最主要的目的是在減少動物再度被毒殺，並非為了博取媒體關注，或對民進黨政治攻防，然而民進黨青年部的臉書文裡，卻一丁點都沒提到毒殺動物，只顧著酸國民黨、顧著上新聞，這對國家、對社會，真的一點幫助也沒有。

陳冠安也提醒民進黨青年部，我們先為人，後為黨員，在政治攻防的同時，不要泯滅人性中良善的部分，動物保護，是關心動物、尊重生命，不是關心政黨，也不是潑政治髒水的時機。別從覺醒青年走著、走著，就變成領著七萬、八萬、九萬的荒唐政客。

他指出，民進黨青年部其實是完全誤解了動保警察這個概念，如果認為國民黨的觀念是黑暗時代，那民進黨可能就是石器時代，更可怕的是，明明就是執政黨、坐擁資源可以升級時代，卻故步自封，已知用火，跟不上國際趨勢與動保團體的議題倡議。因為動保警察，並不是國民黨青年部獨創發明，而是向許多知名的動保團體，包括記者會上的台灣動物社會研究社、台灣動物保護法律研究協會等請益後，才在記者會上提出的政策。民進黨青年部可以批評，但真的請別污辱這些真關心台灣動物權益並付出努力的先進前輩們。

國民黨青年部助理研究員何元楷指出，民進黨青年部對動保警察有很深的誤解：

一、動保團體倡議的動保警察是專職人員，不是任務編組。任務編組是只有接到動保通報案件才會出動，平常就是一般警察，執行一般任務。專職的動保警察，則是在經過專項訓練後，專責辦理動保相關的刑事偵查、強制處分權執行與涉嫌虐待傷害動物案件。兩者差異相當之大，專職的動保警察，須對動物有相當了解，也有偵查和執法權，這並不是未經專業訓練的警察可以做到的。

二、我國目前並未設有專職的動保警察，若把任務編組的警察看作是動保警察，民進黨的定義真的與動保團體有很遙遠的距離。目前我國動保案件處理，是由動保員配合警察辦理，若動保員因業務量太大無法及時辦理案件，警察因無動保員配合，就可能因缺乏對動物、法規的了解，無法妥善處理動保案，這是台灣目前動保的困境之一。但若有專責的動保警察，橫向溝通的問題就能解決，這也是許多動保團體希望設立專職動保警察的原因。

陳冠安反諷說，民進黨青年部批評國民黨對動保警察的認識處在黑暗時代，但全文600多字，僅第一段和中間一小段共100多個字是在講動保警察，但卻也沒談動保警察的內涵，反而花了400字稱讚綠營黨公職人員的表現，剩下100多個字則是在罵國民黨議題蒐集能力不行。這樣的表現，真的「很關心動物 (拍馬屁)、真的很有議題蒐集 (潑髒水)能力」，國民黨可真的不敢學習。

他也說，請民進黨青年部認真了解一下立法院屆期不連續的原則，不要再談民進黨第九屆的表現如何，現在已經是第十屆，舊的法案待不到新的屆期，若民進黨真的想在第十屆落實動保，就請拿出國會多數輾壓在野黨，強行通過開放萊豬進口的氣勢，也通過設立動保警察的法案，以及讓動物權入憲。

陳冠安也向被迫涉入這起政治口水之爭的動保前輩和伙伴們致歉，表示希望不會被綠營網軍，不會被泯滅人性攻擊。未來國民黨青年部會繼續關心動保，不辜負動保團體的期待，希望能跟上改革的腳步，讓中華民國成為世界最進步的動保國家。

(中時 )