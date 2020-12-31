寒流急凍台中山林 雪白霧淞超浪漫 13:382020/12/31 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中和平交界宜蘭的山林結滿雪白霧淞。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中和平交界宜蘭的山林結滿雪白霧淞。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真） 寒流發威，台中山區未降下瑞雪，但台七甲線思源埡口31日凌晨低溫灌破零度以下，一夜凍成銀白世界，通往武陵農場、宜蘭南山部落的山林、路樹結滿雪白霧淞，連路標指示牌都結霜。開車經過的遊客忍不住驚嘆，形容「彷彿開進冷凍庫」，下午1點溫度仍在零下6度。 台七甲線台中、宜蘭交界一夜急凍，路樹、枝葉覆滿雪白霧淞，變成銀白世界。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真） 台七甲線台中、宜蘭交界一夜急凍，路樹、枝葉覆滿雪白霧淞，變成銀白世界。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真） 台七甲線路樹木覆滿雪白霧淞，開車經過的遊客忍不住驚嘆「彷彿開進冷凍庫」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 梨山茶農蔡建緯表示，自己一早出門，發現台七甲線從宜蘭南山部落到勝光派出所，也就是30K至59K路段，變成銀白世界，沿路覆滿雪白霧淞，一直到中午氣溫還是在冰點以下，依照目前溫度研判，霧淞應可維持2、3天。 台七甲線思源埡口沿線被霧淞覆蓋，連武陵農場路標指示牌也結滿白色冰霜。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 台七甲線思源埡口沿線被霧淞覆蓋，連武陵農場路標指示牌也結滿白色冰霜。（武陵農場提供／王文吉台中傳真） 強寒颶風中告別2020 戴立綱：元旦小心瘋狗浪 訂閱影音： 中時新聞網 追瑞雪 熱門景點愈冷人愈多 超強寒流提早攻台 明天8縣市急凍6度以下 (中時 ) #霧淞 #雪白 #台七甲線 #銀白世界 #宜蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強寒流壓境急凍3度 斷崖式變天時程曝光 08:222020/12/30 生活 寒流駕到 台7線北橫公路47至66公里20時封路 13:132020/12/30 生活 太平山-5°C霧淞結霜 夢幻銀白仙境照曝光 08:572020/12/31 生活 急凍5度！今夜明晨這波寒流最強 跨年日出日落時刻曝光 21:012020/12/30 生活 水氣不足 太平山仍未見下雪 10:172020/12/31 生活 陽明山下冰霰了 他快凍僵：飄一些雪花！一陣一陣的 10:422020/12/31 生活 霸王寒流駕到！台7線部分路段需裝設雪鍊、預警性封路 09:402020/12/30 生活 太平山-6.2℃比玉山冷 吳德榮：今北部急凍下探5度 07:272020/12/31 生活 安心亞跟寒流拚了！跨年女神雪白大長腿、蜜桃臀全都露 20:392020/12/31 娛樂 台灣跨年急凍 體感溫度恐0度以下 04:102020/12/29 生活新聞 追雪了！陽明山、太平山中午降雪 交管看這裡 09:552020/12/30 生活 生活熱門新聞 北市為何堅持現場跨年原因曝光 因陳時中對黃珊珊吐一句話 - 生活 真的下雪了！台東南橫向陽上午9時降下2020初雪 - 生活 離婚後財產不必再均分 民法修正案立院三讀通過改依貢獻度 - 生活 寒流最冷6度為何這麼恐慌？他不解發問 網點台灣在地關鍵 - 生活 寒潮今晚還有一波！換西部4縣市出現最低溫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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