台中和平交界宜蘭的山林結滿雪白霧淞。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真）

寒流發威，台中山區未降下瑞雪，但台七甲線思源埡口31日凌晨低溫灌破零度以下，一夜凍成銀白世界，通往武陵農場、宜蘭南山部落的山林、路樹結滿雪白霧淞，連路標指示牌都結霜。開車經過的遊客忍不住驚嘆，形容「彷彿開進冷凍庫」，下午1點溫度仍在零下6度。

台七甲線台中、宜蘭交界一夜急凍，路樹、枝葉覆滿雪白霧淞，變成銀白世界。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真）

台七甲線台中、宜蘭交界一夜急凍，路樹、枝葉覆滿雪白霧淞，變成銀白世界。（蔡建緯提供／王文吉台中傳真）

台七甲線路樹木覆滿雪白霧淞，開車經過的遊客忍不住驚嘆「彷彿開進冷凍庫」。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

梨山茶農蔡建緯表示，自己一早出門，發現台七甲線從宜蘭南山部落到勝光派出所，也就是30K至59K路段，變成銀白世界，沿路覆滿雪白霧淞，一直到中午氣溫還是在冰點以下，依照目前溫度研判，霧淞應可維持2、3天。

台七甲線思源埡口沿線被霧淞覆蓋，連武陵農場路標指示牌也結滿白色冰霜。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

台七甲線思源埡口沿線被霧淞覆蓋，連武陵農場路標指示牌也結滿白色冰霜。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

強寒颶風中告別2020 戴立綱：元旦小心瘋狗浪

(中時 )