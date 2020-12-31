台北市等地方政府宣布跨年活動照辦，不過蔡英文總統今天則是在臉書鼓勵民眾「線上收看跨年活動，也不會錯過精采畫面！」對於仍打算出門參加實體跨年活動的民眾，她也呼籲「注意保暖，更要記得配合指揮中心和主辦單位的防疫規範」。

英國變種病毒侵台，引發全國民眾恐慌，桃園市丶台中市、台南市和高雄市等各縣市政府紛紛在30日晚間緊急暫停各種跨年活動，並將煙火秀改為線上舉行，不過台北市長柯文哲今天上午宣布，台北市跨年晚會照常舉辦。

蔡英文今天在臉書表示，「線上收看跨年活動，也不會錯過精采畫面！」2020年接近尾聲了，但是疫情還沒有結束。雖然台灣的防疫，我們守得很好，但是基於降低疫情的風險，從中央到地方都積極落實防疫，包括總統府的元旦升旗在內，許多跨年和元旦活動已經做出調整。有不少活動改成線上舉辦。

她說，不論線上收看、還是出門跨年，都是迎接新年的好方式。「今天晚上，歡迎大家待在溫暖的家裡，跟家人、朋友一起，透過電視或網路，收看精采的跨年節目」。

她也要跟按照原訂計畫、出門參加實體跨年活動的朋友說，天氣很冷，請注意保暖，更要記得配合指揮中心和主辦單位的防疫規範。「全程戴口罩，保暖又防疫喔！」

(中時 )