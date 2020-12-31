大甲區國有地荒廢多年，地方爭取進行綠美化，立委楊瓊瓔前往會勘。（陳淑娥攝）

台中市大甲區中山路、新政路口一處900坪國有地荒廢多年，乏人管理致周遭環境髒亂，由於當地欠缺綠地供休憩，居民怨聲載道，立委楊瓊瓔得知後31日會勘達共識，國產署同意以綠美化方式提供台中市府代管，以提升都市景觀品質。

市議員李榮鴻及岷山里長林清良、朝陽里長王福吉陳情，認為當地幾無綠地，提議將機二用地施作綠美化工程，立委楊瓊瓔邀集國產署等各單位會勘。

林清良表示，中山路、新政路為大甲區重要幹道，也是本區人口較為密集、商業較為發達區域，機二用地約900坪，早期為空軍油庫用地，20多年前廢棄後乏人管理，土地早已雜草叢生，建議將外牆拆除後，建置綠地型態。

李榮鴻說，900坪空地閒置這麼久，實屬可惜，加上盧市長大力推動「美樂地」計畫，已協調市府建設局爭取經費重整綠地，不過該塊土地所有權為國產署，因此他找上立委楊瓊瓔協助溝通。

楊瓊瓔指出，該閒置地關係到大甲居民生活品質，但又牽涉到國有地問題，她獲知後，馬上找國產署溝通，成功說服該署將土地借給台中市府，促成這樁美事。

國產署中區分署長趙子賢指出，機二用地為現有閒置的國有空間，為增加城市綠地，讓周邊街道及市容更加美觀，同意以無償方式提供綠美化使用，後續並交由台中市府或區公所代管，同時建議由市府俟完成都市計畫法定程序檢討變更為其他公共設施用地後，再依程序向國產署辦理無償撥用。

(中時 )