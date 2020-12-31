三星今(31)日宣布，其電視產品將支援HDR10+ Adaptive，藉此可提供更出色的HDR10+觀賞體驗，HDR10+ Adaptive亦支援Filmmaker Mode，能自動修正畫面以適應明亮的室內空間，HDR10+ Adaptive將隨著三星即將上市的QLED量子電視同步登場。

三星電子影像顯示事業部執行副總裁Younghun Choi表示，隨著消費者的居家時間較以往更長，三星致力尋找各種新途徑，為消費者提供能在舒適的居家環境享受豐富的娛樂體驗，三星致力於提供強化居家HDR觀賞體驗的智慧解決方案，讓消費者都能獲得劇院級的感官享受。

三星表示，低亮度的環境是觀賞HDR內容的最佳環境，但消費者的觀賞環境取決於許多因素，包括室內照明、日光變化、是否靠近窗戶等。HDR10+ Adaptive遵循HDR10+ LLC原則，支援動態逐幀優化，能隨著室內照明而自動修正畫面，進一步強化HDR體驗。 三星QLED量子電視內建的HDR10+ Adaptive功能，亦支援隸屬UHD聯盟的Filmmaker Mode。三星身為該聯盟的一員，將協助與電影製作人、電影公司及消費電子製造商共同開發此影像顯示設定。三星和Amazon Prime Video齊力合作，讓Prime Video的消費者能享受Filmmaker Mode和HDR10+ Adaptive的功能與服務。

另外，三星與環球影業家庭娛樂正積極深化技術合作關係，將業務範疇延伸至更廣泛的HDR10+類別與影片，並藉由線上串流服務於全球發行，為消費者帶來更多HDR10+內容。

(時報資訊)