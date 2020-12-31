八吋晶圓代工廠世界先進(5347)今天宣布，明年1月1日起將調薪，台灣直接聘僱的所有正職員工每月本薪調高10%。公司表示，進行結構性調薪希望能讓員工更具安全感，同時強化薪酬競爭力，有助召募優秀人才。

世界先進指出，台灣直接聘僱的正職員工人數約5100人，明年1月1日起每月本薪將調高10%，每年4月進行的年度例行性調薪也將維持不變，即明年將調薪2次，1月1日加薪10%，4月依往例再加薪3%至5%。此外，員工年終獎金、節金與分紅將維持不變。依公司章程，將以不低於當年度獲利狀況的10%分派員工酬勞。

世界先進今年在新加坡新廠挹注產能，以及持續受惠8吋晶圓代工需求旺盛，第四季營收將再創新高，公司預估本季營收達84~88億元，季增約0.7~5.5%；因漲價效應以及產品組合較佳，毛利率估在35~37%之間，季增1至3個百分點。目前訂單能見度已到明年上半年，預計明年上半年前可望維持高產能利用率的水準。

(時報資訊)