中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華。（中研院提供／李侑珊台北傳真）

國際學術組織「世界科學院」（The World Academy of Sciences, TWAS）日前宣布2021年科學獎獲獎名單，中研院生物化學研究所特聘研究員陳瑞華獲生物科學獎，中研院院士葉永烜則獲得地球、天文及太空科學獎。

陳瑞華以研究細胞訊息路徑和蛋白修飾如何操控細胞凋亡、細胞自噬、以及腫瘤進程的重要貢獻而獲獎。她曾獲李天德醫藥基金會卓越醫藥科技獎、台灣生技醫藥發展基金會生技講座、教育部學術獎、吳健雄教育基金會臺灣傑出女科學家獎。

葉永烜為彗星及行星科學專家，現任中央大學天文所及太空科學所專案教授。葉永烜在太陽系大型结構之動力學起源、彗星離子層物理及行星衛星與磁層電漿作用等研究領域上均有先驅性的傑出貢獻。葉院士也是教育部永久國家講座教授、美國地球物理聯會會士，曾獲NASA共服務特殊獎章、亞洲及大洋洲地球科學會阿斯福特獎、美國天文學會行星科學分會之科伊伯獎。

世界科學院科學獎頒給對學術研究有傑出貢獻之科學家。領域包括農業、生物、化學、數學、醫學、物理、社會科學及地球、天文及太空科學等，各領域一至二名獲獎者。

TWAS成立於1983年，旨在協助發展中國家從事科學研究與開發應用，當選該科學院院士或獲頒相關獎項，不僅代表學者個人的成就，更代表該國對於全球推展科學之持續關懷與付出。

(旺報 )