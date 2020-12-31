隨著今年將過完，自由球員動向也逐漸明朗，爭奪太空人「春天哥」史普林格(George Springer)也進入最後階段，根據美媒報導，目前只剩下藍鳥與大都會2隊競標，合約總值據傳上看1.5億美元，史普林格預計明年1月份將會與其中一隊簽約。

《紐約每日新聞》掌握到消息，透露史普林格的合約價值至少有1億美金，而《SNY》更透露總額超過1.5億美金，目前只剩大都會和藍鳥進行最終階段的談判，有消息指出大都會出線機率高，不過目前對於年限還沒談妥，史普林格堅持要6年約，不過大都會只願意給出4年。

史普林格參加過3屆明星賽，還是太空人2017年世界大賽冠軍的MVP，雖然之後爆出該年太空人靠作弊贏來的，不過史普林格仍在今年繳出亮眼成績，證明自己不偷暗號也是強打。而大都會換了有錢的新老闆科恩(Steve Cohen)，被認為有更多資金給史普林格一張滿意合約。

雖然藍鳥在爭奪史普林格的計畫上稍微落後，不過原本藍鳥有興趣的韓籍球星金河成被教士簽走後，藍鳥隊的目光將聚焦在史普林格或是洋基明星內野手勒瑪修（DJ LeMahieu），也許藍鳥會更積極爭取史普林格點頭。

(中時 )