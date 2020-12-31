台股今天(31日)封關，早盤寫下史上最高14760.06點，收漲0.31％，報點14732.53，相較去年封關時11997.14點，累計全年漲幅2734.86點或22.8%。另據台灣證券交易所統計，台股2019年封關時上市公司總市值達36兆4801.7億元，今年上市公司總市值大增約8兆4941億元，除以開戶人數1122萬4270，每位股民約賺76萬元。

權值股龍頭台積電封關日也是開盤跳高，尾盤收在歷史最高530元，相較去年封關日331元，今年漲幅逾60%，市值暴增超過5兆，逼近13.7兆。有專家指出，若用美股ADR換算，台積電最新股價約620台幣，相較台股溢價不少，台積電有上漲空間更能撐住台股。

今年台灣雖於年初受新冠病毒衝擊，第1季有許多產業工廠無法正常運作，但在疫情控制住後復工速度快，加上疫情衍生遠端需求推動半導體、3C商品需求，產製正好是我強項，據中央研究院經濟所本月中旬發表預估，台灣今年經濟成長率達2.71%，許多國外機構也預測，大陸、台灣、越南是疫情下僅有3個能實現經濟繼續成長的經濟體。

儘管台股在農曆新年過首個交易日1月30日就跳水696.97點，跌破12000點大關，至3月又受美國股災拖累，一度連9000點也失守、3月19日盤中跌至今年最低8523.63點，仍在經濟基本面強韌、全球股市受惠於低利率和無限貨幣寬鬆氛圍下強勢反彈，入秋後屢次改寫盤中、收盤歷史新高點。

在亞洲主要股市中台股也名列前茅，僅韓國綜合股價指數約23.5%漲幅小勝台股，２國股市距離漲幅第３日經平均指數約16%，有不小差距。

(中時新聞網)