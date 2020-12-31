中國大陸與歐盟簽署「全面投資協定」，外界憂慮台灣產業將被排擠。外交部發言人歐江安表示，由於歐盟各界對中國有關強迫勞動、人權、市場准入、永續發展及智慧財產權、甚對中國的經貿脅迫外交等重要議題，仍有許多關切及質疑，能否透過此協定讓這些議題獲得合理解決，還須進一步觀察。外交部將密切關注協定執行情形，並與包括歐盟在內的理念相近夥伴合作，持續推動以規範為基礎的國際經貿環境。

外交部持續推動台灣與歐盟洽簽「雙邊投資協定」（Bilateral Investment Agreement, BIA)，我方透過年度經貿諮商會議、投資、醫藥、智慧財產權、技術性貿易障礙（TBT）、食品安全檢驗與動植物防疫檢疫（SPS）等各工作小組的雙邊管道，已就BIA相關議題與歐方交換意見，歐洲議會也多次對台歐盟洽簽BIA表達高度支持，未來外交部將持續配合經濟部，強化啟談台歐盟BIA的動能，積極促成。

(工商 )