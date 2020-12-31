現代人常久坐久站或穿高跟鞋，長時間下來靜脈曲張也成為常見的疾病之一，台北桃園長庚醫院的皮膚科副主任張學倫醫師透露，一般人私下常會買彈性襪想改善靜脈曲張，還有迷思說「丹數越高越有用」，但其實這觀念是錯的，他建議大家應該買醫療型的彈性襪，緊度的單位則稱作「毫米汞柱高」。

林佩潔主持的《旗開得勝》最新一集講解現代人下肢常見的疾病「靜脈曲張」，張學倫醫師表示，該疾病的成因是靜脈中有個部位叫瓣膜，血流上去時打開，掉下來的時候關起來，當瓣膜壞掉時，血流上去就會不受控全部掉下來，最後積在腿部，形成靜脈曲張。

年紀愈大靜脈曲張就會愈嚴重。（圖／旗開得勝）

張學倫醫師表示，該疾病常發生年紀大的患者身上，年輕人比較不常見，也有分先天和後天成因，疾病也分為外觀型和嚴重型，外觀型是有輕微的血絲，嚴重型會造成看來血管變成一坨坨突起，傳統的治療方式是將壞掉的血管勾掉，但有時候會不小心勾到神經，所以過去有不少患者做完傳統手術會有後遺症，腳會麻、會痠，但新型手術已改善很多。

日常可以多做運動使血液流通，舒緩靜脈曲張。（圖／旗開得勝）

張學倫醫師進一步說，不少靜脈曲張的患者私下會買彈性襪或睡眠美腿襪，然而所謂的「丹數」指的是襪子的重量，「就是9000公尺的材質多重就叫多少丹」，所以丹數越高襪子越重，丹數並不代表它的緊度，建議穿的是醫療用彈性襪，它的正確單位應是「毫米汞柱高」，一般輕微靜脈曲張的病人，他們建議穿10到20毫米汞柱高，其次嚴重是20到30，更嚴重的才會建議往上加，而張學倫醫師也分享可以舒緩靜脈曲張的運動，欲看更多內容請見完整版《旗開得勝》。

(中時新聞網)