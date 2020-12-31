連江縣政府教育處明年元旦將舉行升旗典禮暨「揮別疫情．健康生活」健行活動，儘管受到國內新冠肺炎及霸王寒流影響。教育處長陳冠人表示，活動照常舉行，並會加強防疫工作，參加者須全程佩戴口罩、社交距離維持1公尺。

陳冠人說，升旗典禮暨「揮別疫情．健康生活」健行活動於明年元旦上午6時30分舉行，升旗過後由福澳運動場出發，途經福澳深水碼頭、復興戰備道、縣議會、復興戰備道、福澳深水碼頭後再折返回福澳運動場。

落實防疫工作，參加者務必配戴口罩，每人間隔1公尺，入場左右兩側設置量體溫及酒精消毒站，除補充水分外，全程禁止飲食，經勸導不聽者，將依中央流行疫情中心規定予以開罰。若遇雨天，活動地點改至南竿體育館舉行。

教育處也表示，居家隔離、居家檢疫、自主健康管理期間者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常的民眾不得參加活動，並請參加民眾攜帶手機維持開機狀態。

(中時 )