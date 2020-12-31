市議員施志昌31日邀相關單位會勘，要求設置浮動碼頭與雙軌吊車。（陳淑娥攝）

台中市大安區塭寮漁港設施設備不足，稍有不慎連人帶漁獲就會跌入海中，市議員施志昌31日邀相關單位會勘，要求設置浮動碼頭與雙軌吊車。台中市海岸資源漁業發展所表示，明年將編列500萬元經費，預計明年8月可進場施作。

施志昌會同台中市水利局、海岸資源漁業發展所、大安區漁民發展協會、大安區公所與海墘里辦公處至塭寮漁港會勘。

施志昌表示，漁民經常反映，常常捕魚回來已是深夜，加上漁獲重，運送漁獲上岸時必須爬樓梯，稍有不慎連人帶漁獲就會跌入海中，因此盼能設置雙軌吊車吊送漁具漁獲等。

此外，塭寮漁港漁船眾多，港內船隻停靠位置不足，希望海資所能設置浮動碼頭解決船隻停靠問題；且漁港內泥沙淤積嚴重，也期待可以進行清淤。

海資所表示，明年已編列500萬經費，會依據議員與漁民建議設置雙軌吊車與浮動碼頭，目前工程期程預計3月進行委託設計，7月工程發包，8月可望進場施作；若後續有剩餘經費，便可為塭寮漁港進行清淤。

(中時 )