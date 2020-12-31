行政院政務委員羅秉成指地方食安自治條例凡定有「乙型受體素一律不得檢出」規定者，因違反憲法並牴觸中央法規，自元旦起原訂者函告無效，新訂者不予核定，因為地方自治條例不合法、不合理、不可行，對此，嘉義縣政府表示尊重中央。

嘉縣衛生局代理局長趙紋華表示，因嘉縣自治條例修正案25日才剛通過，目前還未送衛生福利部核備，雖然中央已表態不予核定，但基於尊重議會和地方自治精神，仍會完成法定程序。

(中時 )