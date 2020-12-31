新北市中和高中結合4節的彈性學習時間，邀請7所大專院校、共18個系所的教授，為高二18個班級學生、共650人，規畫開授18門各具特色的學術性營隊課程。（中和高中提供）

新北市中和高中結合4節的彈性學習時間，特別「跨界、跨校、跨領域」邀請7所大專院校、共18個系所的教授，為高二18個班級學生、共650人，規畫開授18門各具特色的學術性營隊課程，希望藉由大學端課程設計，引導學生更加了解新考招的18學群，並提供學生自主學習的動機，以能適性揚才。

面對新課綱多元學習與彈性學習時間的挑戰，中和高中首度嘗試「全年級與大學端合作共好」，運用彈性學習時間開設學術營隊。7所大學共60多位師生蒞校，中和高中也出動35位教師，共投入近百位人力，為了讓高二18個班的學生能在高中校園就可以「體驗大學課程」。

新北市中和高中結合4節的彈性學習時間，邀請7所大專院校、共18個系所的教授，為高二18個班級學生、共650人，規畫開授18門各具特色的學術性營隊課程。（中和高中提供）

新北市中和高中結合4節的彈性學習時間，邀請7所大專院校、共18個系所的教授，為高二18個班級學生、共650人，規畫開授18門各具特色的學術性營隊課程。（中和高中提供）

此次學術性營隊課程內容非常豐富，例如：宜蘭大學應用經濟與管理學系精心規畫的《玩遊戲學經濟》；東吳大學物理系主任領軍、三位教授共同授課，讓學生動手針對《防疫物資口罩靜電層》，進行數位化量測，國內首屈一指的物理演喻大師陳秋民教授現身中和高中，親自講解課程與實驗；還有文化大學法律系團隊透過《生活中的法律》、以及《法學資料檢索系統》的使用，讓學生能更加認識與了解法律學系。

新北市中和高中結合4節的彈性學習時間，邀請7所大專院校、共18個系所的教授，為高二18個班級學生、共650人，規畫開授18門各具特色的學術性營隊課程。（中和高中提供）

中和高中校長柯雅菱表示：｢本校利用彈性學習時間邀請大學教授入校開授大學先修課程營隊，目的在讓高二學生，也就是適用108課綱第一屆的學生，《在地就近、接觸大學、探索職涯興趣》。

在洽談合作過程中，特別感謝來自東吳、銘傳、大同、文化、宜蘭、台北市立大學及德霖科大等7所大學教授，設計各式各樣琳瑯滿目的課程，及豐富精實的教學教材，讓學生受益良多。看到學生專注的實作與投入，希望高二的學生能看到學校的用心，同時也感謝校內外團隊合作無間，學術營隊活動才可以順利辦理。｣

中和高中的黃同學說：｢我們班參加的是銘傳大學數位媒體設計學系的《動漫角色設計營》，我本身就是個動漫迷，此次課程讓我更加了解媒體設計的幕後工程，衷心感謝學校能為我們舉辦大學學術營隊，這是一次很難得的學習經驗。｣

(中時 )