昨（30）日立法院院會修法通過地政三法，宣告實價登錄2.0版正式通過。清華大學科技管理學院榮譽講座教授張金鶚表示，實價登錄2.0版這次終於順利通過，肯定政府及立法院在民意的監督下完成立法；接下來，要看財政部，鎖定囤房族、囤地族檢討稅制。

張金鶚表示，實價登錄2.0版終於成功催生。接下來，社會大眾更應關注實價登錄是否落實？是否會產生「低買高報」作假哄抬房價，進而反造成炒高房價的「定錨」效果？因此，政府如何建立嚴謹的稽查「真實交易價格」登錄機制，同時對蓄意作假炒作房價者，給予以嚴懲，以杜絕實價登錄不實的問題，取得人民對實價登錄的信任！期盼政府落實實價登錄的查核。

張金鶚表示，也期待政府能夠重視「租屋市場」租金及其品質的實價登錄，積極改善當前租屋黑市的問題，讓租屋的弱勢族群獲得更公正公開透明的租屋資訊，應是接下來社會各界應予關注的焦點。

另外，張金鶚也主張，實價登錄不得作為課稅的依據，這項規定明顯不合理，希望也能獲得社會各界的認同，政府應積極予以改進。

在央行及內政部積極回應人民對不合理房市炒作之後，張金鶚表示，接下來最重要的是看「財政部」是否會對房地產的稅制改革有積極作？大家最關心的「囤房地稅」，不論是稅基或是稅率，都有相當大的改革空間，社會各界應予以更大的關注，期待財政部的積極回應了！且讓我們拭目以待！

張金鶚呼籲，希望政府這次從「抑制炒房」到「健全房市」，中央及地方政府各部會和局處，都能多管齊下，認真的回應人民的期待，讓大家相信政府這次是「玩真的」，根本解決長期房市不合理現象。

(工商 )