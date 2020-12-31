內政部發布109年第3季全國及六都住宅價格指數，Q3全國住宅價格指數為106.89，較上季上升1.43％，與去年同季指數相較上升3.21％。內政部表示，將密切關注房市交易及價格變動情形，另將與各部會共同推動「健全房地產市場方案」相關措施，強力防堵不當炒作市場價格行為，以健全整體房市發展。

六都中以桃園市、台中市及台南市上升幅度較大，分別為2.12％、2.05％、2.56％。桃園市房價上升幅度較大地區，主要為桃園區桃園藝文特區、中路區段徵收區及中壢區青埔特區等新開發區；台中市則以捷運綠線沿線車站地區為主；另台南市則以因南科投資效應帶動的善化區及新市區，以及永康區及安平區新開發區為主。

內政部表示，本季國內整體經濟因防疫工作防範得宜，出口表現亮眼，國內消費持續回溫，初步統計經濟成長率較去年同季上升達3.92％；在貨幣總計數方面，109年9月M1B及M2年增率分別上升12.10％及7.15％，屬相對寬鬆狀態，五大銀行新承作平均房貸利率也維持1.359％低利率。在高經濟成長率與低利率的整體環境下，持續推動住宅市場購屋需求，再加上特定地區交易熱絡，帶動整體房價指數上升，也推升住宅貸款餘額創7兆8,112億元新高。

(工商 )