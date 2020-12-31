中央銀行31日標售1,000億元364天期定存單，將於2021年1月4日發行，結果得標加權平均利率0.199％，是過去12次標售利率連續下跌來的首度回升，較12月4日標售得標利率0.164％，回升3.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），反映年底各行庫資金需求量大，帶動短期資金利率走升。

(工商 )