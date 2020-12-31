2021年首標 364天定存單得標利率0.199％ 13:412020/12/31 工商 陳碧芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行31日標售1,000億元364天期定存單，將於2021年1月4日發行，結果得標加權平均利率0.199％，是過去12次標售利率連續下跌來的首度回升，較12月4日標售得標利率0.164％，回升3.5個基本點（1個基本點是0.01個百分點），反映年底各行庫資金需求量大，帶動短期資金利率走升。 歷經20年整合 「圓山帝寶」熱銷9成正式動工 22檔強勢台股基金 淨值攀峰 (工商 ) #標售 #得標利率 #基本點 #首標 #定存單 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美通報英變種病毒感染首例 04:102020/12/31 全球財經 《美股掃瞄》三大指數全收紅 道瓊再創新高 08:532020/12/31 財經 《國際金融》疫苗不敵疫情 歐股收黑 09:432020/12/31 財經 《金融》保德信：2021股優於債 淘金低估價值股 09:262020/12/31 財經 2021元旦新制上路 口罩降價、勞健保調漲等攸關荷包 08:002020/12/31 生活 新興市場短期收益債 抗震 04:102020/12/31 投資理財 勞保紓困貸款開辦！投保滿15年即可貸10萬元、利率僅1.28％ 11:342020/12/31 生活 王品愛用4／第三代攻網路 新品獲德國紅點設計 09:052020/12/31 財經 在美首度復飛 美國航空 重啟波音737Max航班 04:102020/12/31 全球財經 外資抱股過年 大買 268 億 04:102020/12/31 財經要聞 YouBike全面改換MOOVO自行車 彰化縣明年7月上路 12:412020/12/31 生活 財經熱門新聞 2020最後一天 壽險女王告別18年公司 - 財經 - 工商 確定了！台積美5奈米廠CEO竟是他 曾是西點軍校高材生 - 財經 科技巨頭自研處理器正夯 外媒：全球越來越依賴台積電 - 財經 航運股爆出恐怖巨量該下船？謝金河1句洩玄機 - 財經 CNBC出現中華民國國旗 謝金河曝內情 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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