因應防疫升溫，西螺鎮公所今年首次舉辦跨年晚會活動」原訂加強防疫措施，西螺鎮公所下午臨時決定防疫優先，跨年晚會改採線上直播，西螺大橋封橋也取消，請民眾切勿到西螺大橋上或旁河堤觀賞跨年晚會。

西螺鎮公所今（31日）早上十點原定在跨年晚會設置管制入口，入場採紙本實名制，必須填寫姓名、連絡電話、量體溫、戴口罩才得以入場，除補充水分外，全面禁止飲食，不過公所下午緊急決定改為線上轉播，鄉親可在彰化、雲林地方有線電視觀賞。

雲林縣今天原本有三場跨年晚會包括劍湖山世界、斗六市環保公園、西螺大橋下，為因應防疫升溫，是否如期舉辦讓主辦單位傷透腦筋。

縣府與虎尾鎮公所聯合籌辦的元旦升旗典禮與健走，虎尾鎮公所宣布健走取消，升旗改線上直播。

斗六市公所表示，今晚於斗六市環保運動公園舉辦的「星耀跨年夜斗六亮起來－膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」如期舉行，會場四周封閉管制，只有單一出入口，須全程戴口罩。

(中時 )