市議員李榮鴻31日邀集相關單位會勘並要求設置北堤東路自行車道。（李榮鴻服務處提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大甲自行車道獨缺北堤東路段即全線連接，十分可惜，市議員李榮鴻31日邀集相關單位會勘並要求設置。台中市觀旅局表示，預計明年初辦理說明會，未來單車族不用再跟汽機車搶道。

市議員李榮鴻指出，大甲自行車道由前市長胡志強時代開始規劃施作，但因經費短缺及部分車道與一般道路搶道，引發地方反彈，在盧秀燕市府團隊努力下逐漸連接成型，目前唯缺北堤東路段，即可做全線連接。

太白里長曾進財表示，該案已延宕多年，當初興建之時地方部分反彈，但現今規劃在安全的所在，相信地方是可以認可，感謝盧市長重視地方，未來會再協助市府與地方溝通協調，讓工程順利發展。

李榮鴻指出，北堤東路自行車道興建於第三屆第一次定期會中本席曾再度提案，請市府儘速規劃施設北堤東路自行車道，讓該車道得以東連后里、豐原、西連松柏漁港、北連苗栗縣、南連大安濱海自行車道，共創自行車生活圈的觀光經濟。

觀旅局觀光工程科長林政勳說明，此次工程費約需8000萬，明年約有1900多萬需執行，施作範圍為國有地或市有地，運用堤旁及堤頂施作，堤旁面寬不夠時可加蓋做立體車道，可給予民眾在騎乘時最大保護，也不用跟汽車搶道，該案預計明年初辦理說明會。

(中時 )