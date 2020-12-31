健保費率明年漲至5.17％，月薪4萬4口之家，每個月將多付231元。（指揮中心提供）

健保安全準備金明年底將低於1個月，依法將調漲費率。健保會11月完成審議後，衛福部今首次公開說明費率調整結果，明年的費率將訂在5.17%，等於回到2010年的費率。依此費率估算，月薪4萬的4口之家，每月保費將從2257增至2488元，等於多付231元。

全民健保1995年開辦，一般保險費率分別在2002、2010年2次調高，從4.25%調至4.55%，再調至5.17%。二代健保實施後，因加收補充保費，加上安全準備處於高水位，一般保險費率在2013年降至4.91%，2016年再調降，此後都維持4.69%。

健保會11月底將11種試算方案收攝2案討論，第1案為考量經濟因素，可確保明年底維持1個月安全準備的4.97%，第2案則是依2015年財務平衡及收支連動機制，試算出的5.47-5.52%。經過考量，健保會決定2案併陳，送衛福部裁定、政院核定。衛福部長陳時中後續透露，要考慮的有4個費率、3個配套、1個時程，除了健保會的2案，亦有介於這兩者之間的方案，不會比4.97%低，也不會比5.52%高。

今日陳時中宣布，明年的費率將落在5.17%，等於回歸到2010年的版本。以月薪4萬的4口之家為例，費率訂在5.17.%，每月保費將從2257增至2488元，等於多付231元。

(中時 )