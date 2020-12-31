美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）股東今天壓倒性通過，由精品公司路易威登母公司酩悅軒尼詩－路易威登集團（LVMH）併購蒂芙尼。兩大奢華精品聯姻，數個月的討價還價終於拍板。

一名發言人告訴法新社，在線上會議中，大約99%的股東都投票贊成這起併購案。

在預定明年1月初拍板合併之前，股東們同意是必要的最後一步。

旗下擁有路易威登（Louis Vuitton）、迪奧（Dior）和酩悅香檳（Moet & Chandon）等奢華品牌的LVMH，在2019年底宣布計劃收購蒂芙尼及其經典的知更鳥蛋藍顏色（Robin egg blue）禮盒包裝。

不過，今年9月LVMH稱蒂芙尼董事會的一連串糟糕決定，因此放棄議價不想買蒂芙尼了。

為避免交易告吹，蒂芙尼同意以較低價格賣出，LVMH才在10月言歸於好重回談判桌。

蒂芙尼每股價格降低3.5美元至131.5美元，讓交易總值由原先議價162億美元減至158億美元。

LVMH先前已獲美國併購主管單位的授權。

蒂芙尼將從紐約證券交易所（NYSE)）下市，但LVMH尚未說明要計劃如何對這家珠寶公司進行轉型；蒂芙尼近年來一直和Y世代消費者所偏好的品牌辛苦競爭。

(中央社)