行政院長蘇貞昌今（31）日在行政院會表示，政府在關鍵33天作出重要決策，使今年防疫、紓困、振興成果獲得國際肯定、國人有感。不過，面對全球新冠肺炎疫情再爆發，邊境管制再度趨嚴，呼籲國人防疫不能鬆懈，才能健康迎接新的一年到來，使台灣繼續向前行。

蘇貞昌表示，今天是2020年最後一天，而今年在人類史上絕對是非常特殊，值得記載、大書特書及評論的一年，也是充滿挑戰、非常辛苦的一年。雖然政府不是做得百分之百最好，但確實在關鍵時刻做出關鍵決定，努力讓台灣做出成績。

蘇貞昌指出，回頭看去年12月31日至今年2月2日，政府在關鍵的33天做了諸多重要決策，每項都相當艱辛且牽涉甚廣，且多在能見度不足、資訊不明、前程難測、條件不成熟情況做出決定。所幸現在看來，當初堅持都極為關鍵又相當正確，保護國人一整年安全。

蘇貞昌表示，最近出版的「時代雜誌」封面將2020打了一個很大的叉叉，說是「史上最糟的一年」。台灣因防疫有成，紓困、振興、拚經濟讓國人有感，相對於全球其他國家，仍能維持正常生活、經濟還能一枝獨秀的正成長，顯得極為特殊而珍貴，亦獲得國際肯定。

然而，蘇貞昌也指出，全球第二波、甚至第三波疫情來勢洶洶，台灣已從邊境檢疫中驗出首例英國變種病毒，指揮中心已宣布明年元旦起全面收緊邊境管制措施並暫停轉機。蘇貞昌請國人務必共同提高警覺，守住這一年來得來不易的成績及幸福。

蘇貞昌表示，許多地方舉辦的跨年活動都已改為線上轉播，要再次籲請國人若非必要，儘量避免參加大型聚會，若一定要前往亦務必嚴守防疫規定，同時請各地方政府確實負責做好各項防疫措施，做好每個細節，才能安心、健康迎接新的一年到來。

蘇貞昌認為，過去台灣常被國際忽略，但今年台灣人民舉國同心、同舟一命，做出非常好的成績，成為世界亮點，以自己的能力證明是亂世中的福地，使世界重新發現、正視台灣，並友善對待、大力支持台灣。

蘇貞昌表示，今天亦將整理一份明年的「好康報恁知」福利措施，請各有關部會廣為宣導，讓民眾知道、好好利用，並祝福新的一年大家都能平安、健康、工作順利，期盼繼續能讓台灣平安、大家安居樂業，有越來越好的成績，台灣繼續向前行、一定會越來越好。

(時報資訊)