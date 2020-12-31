打破日本料理高不可攀印象，台北神旺大飯店館內創意懷石日料餐廳「澄江」推出千元有找的日式料理吃到飽，不分平假日和午晚間，成人每位880元+10%，可享刺身、握壽司、精選揚物、燒烤、手打烏龍冷麵等30多款料理無限點，並搭配莫凡彼冰淇淋吃到飽；蒜香秋鮭蛤蜊小火鍋、合鴨醬燒、牛肉陶板燒、和風豚角煮、明太子風味雞翅、鮮煮甜白蝦等精選主菜則採每款限點乙次的方式供應。活動自2021年1月1日至2月10日，早鳥預約再贈每位成人乙份鮮煮鮑魚和半隻焗烤波士頓龍蝦。

神旺飯店澄江日本料理此季推出的吃到飽菜單包含開胃前菜、季節料理、蒸物、烤物、炸物及麵點主食及甜點等類別，共約33款品項，皆可無限點用。日料控最愛的刺身，每盤供應三款精選當令魚鮮，新鮮現切。主菜「蒜香秋鮭蛤蜊小火鍋」、「合鴨醬燒」、「牛肉陶板燒」、「豬肉陶板燒」、「和風豚角煮」及「?太子風味雞翅」，則採每款限點一次方式供應。

適合冬日的「蒜香秋鮭蛤蜊小火鍋」可供兩人分享，集山珍海味的鍋物嚐得到肉質飽滿的大塊鮭魚、鮮蛤與多樣時蔬，日式柴魚高湯吸飽食材精華，更顯甘甜，再以少許沙茶調味，增添微辛滋味。鹹香下飯的「和風豚角煮」是將發祥於日本九州長崎縣的「豚角煮」創意搭配黃芥末沾佐，解膩也提鮮。豚角煮外觀類似東坡肉，差異在於醬油的選擇及醬料下鍋的時機。一般燉肉多將辛香料、醬油與肉一同入鍋紅燒；角煮則是先以黑糖、燒酒及柴魚高湯燜煮帶皮豬五花，料理起鍋前才將醬色較淡，味帶甘甜的白醬油加入滾煮至上色，如此更能襯托出迷人肉香。除了菜單上的料理，活動期間，餐廳加碼贈送提前預訂的貴賓(限成人)每位乙份鮮煮鮑魚和焗烤波士頓龍蝦半隻。

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