網路上日前隨處可見台灣豬的標章。（本報資料照片）

萊豬明年1月1日就將進口，但衛福部、農委會推出的台灣豬標章，在網上立刻出現大量仿製貼紙，且隨便就能買到，民眾莫衷一是，北市警方日前獲報，35歲黃姓女子涉嫌在網上販售這種標章，日前前往台南逮人，黃女供稱已賣出500張，獲利2000多元，被依違反商標法送辦。

但農委會主委陳吉仲29日才表示，民眾在網上下載、販售台豬標章，並沒有違法，是攤商賣別國豬，卻貼台灣豬標章，才會依標示不實開罰4到400萬元，不料農委會就向警方檢舉、抓人，各種標準亂糟糟，無怪坊間怨聲載道。

警方指出，目前官方版本包括衛福部及農委會推出的一共兩款，其中農委會台豬標章，中央畜產會已向經濟部智慧財產局註冊完成，衛福部的標章則未有註冊，民間商家不需申請就能自行下載，因農委會已有註冊，未經申請就下載、販售就會觸法。

北市中正二警分局29日接獲農委會舉報，在蝦皮購物網站上，有人公然販售台豬標章，經循線追查，日前前往台南，循線逮捕1名涉嫌販賣的黃姓女子，並在她家中起獲數百張未賣出的農委會台豬標章。

黃女警訊時表示，陳吉仲之前說下載、販賣不違法，可以自行下載、列印，她本身從事印刷業，想說可以賺點外快，所以印製後在網上販售，後來她聽人說農委會這個有專利，後來就下架不賣了，這段期間各賣了衛福部、農委會的台豬標章各500張給1名買家。

警方強調，農委會「台灣豬」標章必須經過申請、經業管單位審查後才會核發，標章具專利性質，民眾勿擅自下載、印製及販售，否則就會觸犯商標法，呼籲民眾注意。

(中時 )