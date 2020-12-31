台中市食安自治條例106年就已增訂豬肉及相關產製品的瘦肉精「零檢出」，保障食安，行政院核定施行至今超過4年。台中市政府對於行政院31日下午宣告地方食安自治條例部分條文無效，深感遺憾、無法認同；中市衛生局指出，將祭出五大作為，包括抽驗量能擴大10倍、豬牛肉品輸入業冷凍倉儲源頭抽查、抽驗結果主動揭露、修訂辦法核發檢舉獎金、全國最嚴「無瘦肉精金標章」，捍衛民眾健康。

衛生局表示，因應含乙型受體素的豬牛肉品進口，市府已規劃五大作為捍衛市民健康，包括加強市場稽查抽驗，預計擴大10倍查驗量能；針對豬牛肉品輸入業的冷凍倉儲源頭進行稽查並嚴加把關；所有肉品查驗結果將主動揭露於市府萊豬牛宣導專區網頁，包含肉品原料產地國別及瘦肉精檢驗數值等重要資訊，市民可上網查詢掌握食安。

台中市衛生局長曾梓展指出，中市將祭出五大作為，包括抽驗量能擴大10倍、豬牛肉品輸入業冷凍倉儲源頭抽查、抽驗結果主動揭露、修訂辦法核發檢舉獎金、全國最嚴「無瘦肉精金標章」，捍衛民眾健康。（陳世宗攝）

法制局長李善植強調，依地方制度法第30條規定，將提起大法官釋憲，捍衛市民健康。（陳世宗攝）

衛生局說，為擴大市民參與監督，除資訊透明外，市府首創修訂「檢舉重大食品案件獎勵辦法」適用範圍，鼓勵民眾舉發不法業者，經衛生局查獲屬實並裁罰確定，將發給實收罰鍰70％檢舉獎金；市府更領先全國，推出全國最嚴的「牛豬產品無瘦肉精金標章」供轄內業者申請。業者須提出相關檢驗報告、產地證明文件及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰，也將廢止標章。

市府強調，根據大法官釋字第738號解釋，地方政府依地方自治精神可訂出比中央法規更嚴格標準，台中市食安自治條例訂有豬肉不得檢出乙型受體素（俗稱瘦肉精）的規定，並在台中行之有年，市民健康不能妥協，行政院應尊重地方自治法規，保障人民健康安全，不管時空如何變化，食安都應採取高標準，不能打折或放水，這是不變的原則。

對於行政院宣告台中市食品安全衛生管理自治條例部分條文無效，法制局長李善植說，市府將廣納民意並與台中市議會共同研擬對策，依地方制度法第30條規定，提起大法官釋憲，捍衛市民健康。

(中時 )